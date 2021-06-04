В России не исключили приток мигрантов из-за климата

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что изменение климата на территории других государства поспособствует притоку мигрантов в Россию.

"Климатические мигранты - это очень острая тема. Они могут появиться в России - это корректно", - приводит слова Абрамченко РИА Новости.

Вице-премьер подчеркнула, что у России имеется высокий потенциал для адаптации к изменениям климата благодаря большой территории. Тем не менее, по ее словам, люди будут мигрировать, если им будет некомфортно где-то жить из-за более засушливого климата.

Ранее об этом сообщал Главной геофизической лаборатории Владимир Катцов. Он отметил, что приток климатических мигрантов возможен из стран Средней Азии, где, по его мнению, имеются проблемы с водными ресурсами.