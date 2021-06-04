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Турция возьмет под контроль аэропорт Кабула после выхода НАТО

Турция возьмет под контроль аэропорт Кабула после выхода НАТО

Турция дала согласие на взятие под свой контроль международного аэропорта Кабула после вывода войск НАТО из Афганистана в сентябре. Об этом сообщает издание National.

Аэропорт рассматривается как ключевой пункт доступа к сообщению с международным сообществом, стремящимся сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане.

Издание отмечает, что у местных чиновников существуют опасения по поводу способности правительства Афганистана взять ответственность за международные авиаперелеты. "У нас нет возможности управлять аэропортами только с участием афганцев из-за отсутствия опыта, а также у нас нет финансовых возможностей для привлечения частных подрядчиков", - сказал один из чиновников.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что переговоры с союзниками по НАТО по безопасности аэропорта в Кабуле ведутся.

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