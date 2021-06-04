Турция возьмет под контроль аэропорт Кабула после выхода НАТО

Турция дала согласие на взятие под свой контроль международного аэропорта Кабула после вывода войск НАТО из Афганистана в сентябре. Об этом сообщает издание National.

Аэропорт рассматривается как ключевой пункт доступа к сообщению с международным сообществом, стремящимся сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане.

Издание отмечает, что у местных чиновников существуют опасения по поводу способности правительства Афганистана взять ответственность за международные авиаперелеты. "У нас нет возможности управлять аэропортами только с участием афганцев из-за отсутствия опыта, а также у нас нет финансовых возможностей для привлечения частных подрядчиков", - сказал один из чиновников.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что переговоры с союзниками по НАТО по безопасности аэропорта в Кабуле ведутся.