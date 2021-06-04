Погода в Грузии ухудшится в выходные
Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на территории Грузии будет нестабильная погода, ожидаются грозы.
Погода ухудшится на большей части республики, до 8 июня вероятны дожди и грозы, град и ветер, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
На западе Грузии днем будет около 20-25 градусов тепла, на востоке теплее - 24-29 градусов.
В Тбилиси в выходные 26-28 градусов, в вечернее и ночное время ожидаются кратковременные дожди с грозой.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться