Вакцинный туризм может начаться в России с июля

Россия уже в июле может начать принимать вакцинных туристов, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Россия с июля может открыться для вакцинного туризма", - заявил он, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава РФПИ подчеркнул, что в стране нужно наращивать темпы вакцинации от коронавируса. "В каком-то смысле Россия является жертвой своего успеха. У нас была всего одна треть случаев заражения коронавирусом на пике два месяца назад, и людям кажется, что COVID закончился. Нам нужно больше информировать граждан", - отметил он.

По словам Дмитриева, в следующем месяце показатели вакцинации населения вырастут вдвое.