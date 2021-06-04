Мурашко заявил, что Россия переломила ситуацию с коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что ситуация с коронавирусом в России переломилась, но борьба продолжается.

"На сегодняшний день мы точно не завершили борьбу с пандемией и внутри страны еще есть очаги заболеваемости, но мы переломили ситуацию (с коронавирусом) и движемся правильным курсом, скорость движения зависит от каждого из нас", - сказал министр в рамках Петербургского международного экономического форума в пятницу.

Глава Минздрава отметил, что "эта ситуация, - когда существует понятие коллективной безопасности" и напомнил о вакцинации как способе быстро справиться с пандемией.

За минувшие сутки в России выявили почти 9 тыс новых случаев коронавируса, общее число инфицированных в стране - 5 108 129 человек.