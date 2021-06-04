Три театра Кабардино-Балкарии получили гранты

Три национальных драматических театра Кабардино-Балкарии — балкарский, кабардинский и русский – стали обладателями грантовой поддержки от главы региона в размере 500 тыс рублей на постановку спектаклей в 2021 году.

По словам заместителя министра культуры республики Аминат Карчаевой, размер гранта составляет полмиллиона рублей. "Средства идут на постановку новых спектаклей театральных коллективов республики, ежегодно выделяется три гранта по 500 тысяч рублей каждый. Это очень хорошее подспорье, помогает развитию культуры Кабардино-Балкарии, выделяются средства ежегодно по указу главы республики", - приводит словам представителя ведомства ТАСС.