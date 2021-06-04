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В бундестаге рассказали о необходимости "Северного потока-2"

В бундестаге рассказали о необходимости &quot;Северного потока-2&quot;

Глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" почти завершено, несмотря на сильное сопротивление США.

По словам представителя бундестага, "Северный поток-2" имеет значение, "далеко выходящее за экономическую ситуацию".

"Это, на взгляд и германской, и европейской сторон, подчеркивает или дает нам знать о том, что мы смогли реализовать проект, несмотря на сопротивление с разных сторон. Этот проект сейчас, видимо, завершен или почти завершен, несмотря на то, что сопротивление США было очень сильным и было связано с угрозой европейской суверенности", - приводит слова Эрнста РИА Новости.

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