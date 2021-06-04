Новак: в России нет дефицита бензина и дизельного топлива

Дефицита бензина и дизельного топлива на российском рынке не отмечается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, отметив, что запасы топлива на 30% выше среднегодовых значений.

"Мы строго следим, чтобы на заправках цены двигались не выше инфляции. Это сегодня по факту соответствует", - сказал он отвечая на вопросы корреспондента телеканала "Россия-24".

В то же время он обратил внимание на то, что на рынке есть обеспокоенность оптовыми ценами.