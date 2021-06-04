Путин запретил причастным к экстремизму участвовать в выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий причастным к экстремистским организациям лицам избираться в России.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает временный запрет на участие в выборах всех уровней лицам, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Избираться на 3-5 лет запрещается лицам, непосредственно занимающимся экстремистской или террористической деятельностью, а также лицам, выражающим им поддержку высказываниями, в том числе в интернете, предоставляющим денежные средства, имущественную, консультативную или иную помощь.

Нормы, прописанные в документе, будут применяться к выборам, назначенным после вступления в силу данного закона.