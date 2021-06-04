Кремль: Путин готов говорить с Байденом на любые темы

Саммит глав России и США будет длиться столько, сколько решат Владимир Путин и Джо Байден. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, время не планируется. Поскольку это не на полях международного мероприятия, а двусторонняя встреча, поэтому как главы государств посчитают необходимым, сколько посчитают необходимым, столько и будет", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин готов говорить с Джо Байденом на любые темы, в том числе по Белоруссии.

"Помимо Белоруссии много субстантивных вопросов. Конечно, всегда если задаются вопросы, даются оценки и представляется позиция российской стороны. Если тема будет затронута, он всегда будет готов дать соответствующие пояснения", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что главы государств пообщаться как наедине, так и с участием представителей делегаций и помощников. По его словам, фиксированной повестки встречи Путина и Байдена нет.

"Фиксированной повестки не будет. В любом случае, значительная часть времени отведена тем вопросам, которые главы государств сами захотят озвучить. Мы исходим из того, что будет формат с участием делегаций и с участием ближайших помощников и тет-а-тет", - заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, вопрос совместного заявления пока не решен, однако Песков добавил, что Путин после встречи может встретиться с российскими журналистами.