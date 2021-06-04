"Лада" и иномарка погубили человека на Ставрополье
Один человек погиб и один был госпитализирован в результате автоаварии на федеральной дороге Астрахань-Элиста-Ставрополь Петровского городского округа, сообщает краевое УГИБДД ГУ МВД России.
Согласно предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Лада Калина".
Водитель отечественной легковушки скончался от полученных травм, владелец иномарки госпитализирован.
Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, расследование продолжается.
Вестник Кавказа
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