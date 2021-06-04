"Лада" и иномарка погубили человека на Ставрополье

Один человек погиб и один был госпитализирован в результате автоаварии на федеральной дороге Астрахань-Элиста-Ставрополь Петровского городского округа, сообщает краевое УГИБДД ГУ МВД России.

Согласно предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Лада Калина".

Водитель отечественной легковушки скончался от полученных травм, владелец иномарки госпитализирован.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, расследование продолжается.