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"Лада" и иномарка погубили человека на Ставрополье

&quot;Лада&quot; и иномарка погубили человека на Ставрополье

Один человек погиб и один был госпитализирован в результате автоаварии на федеральной дороге Астрахань-Элиста-Ставрополь Петровского городского округа, сообщает краевое УГИБДД ГУ МВД России.

Согласно предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Лада Калина".

Водитель отечественной легковушки скончался от полученных травм, владелец иномарки госпитализирован.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, расследование продолжается.

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Вестник Кавказа

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