Геленджик впервые примет авиагонку "Формула -1"

Геленджик приступил к подготовке проведения всероссийских авиационных гонок Формула-1". Об этом заявил мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

"Обсудили с министром физической культуры и спорта Краснодарского края Алексеем Черновым и президентом Национальной ассоциации авиационных гонок Дмитрием Мотиным возможность проведения в Геленджике всероссийских соревнований по самолетному спорту "Авиагонки Формула-1", - написал глава курорта.

Богодистов отметил, что соревнования состоятся в сентябре 2021 года. Турнир пройдет прямо в Геледжикской бухте.

"Скоростное пилотирование самолета по специально установленной трассе с прохождением воздушных ворот за минимально короткое время на предельно малой высоте - это для нашего города совершенно новое мероприятие", - добавил мэр.