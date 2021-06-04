Азербайджанские журналисты подорвались на мине в Кельбаджаре, трое погибли

В Кельбаджарском районе Азербайджана в пятницу погибли, подорвавшись на мине, сотрудники AzTV и АЗЕРТАДЖ.

Погибли при исполнении служебных обязанностей в селе Сусузлуг оператор AzTV Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), 1982 года рождения, сообщили в AzTV.

Председатель ЗАО "Азербайджанское государственное телевидение и радиовещание" Ровшан Мамедов подтвердил информацию о гибели двух журналистов.

Известно, что ранения различной тяжести получили еще трое: режиссер телеканала АзТВ Эмин Мамедов, водитель и местный житель.

Согласно совместному сообщению Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана, в результате подрыва на мине погибли трое, ранены еще четверо. Погиб также зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев.

"Минирование армянскими ВС азербайджанских территорий в грубое нарушение норм и принципов международного права, в том числе требований Женевской конвенции от 1949 года, представляет собой продолжение преступных действий против граждан Азербайджана", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, ведутся интенсивные следственно-оперативные действия.

Отметим, что в пятницу Азербайджан подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вторую межгосударственную жалобу в связи с отказом Армении предоставить карты минных полей и неразорвавшихся снарядов на освобожденных территориях Азербайджана.