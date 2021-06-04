Штормовой ветер валил деревья в Алматы

Ветер, бушевавший в Алматы, обрушил несколько деревьев, которые повредили машины жителей города, пресс-служба департамента по ЧС.

Так, два случая падения деревьев были зарегистрированы в Алмалинском и по одному - в Алатауском и Медеуском районах.

Всего на линию Службы спасения 109 поступило 17 сообщений о падении веток и деревьев на проезжую часть, пешеходные зоны и детские площадки, в настоящее время территория очищена. В результате разгула стихии никто не пострадал.

Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение о том, что в городе с 21.00 четверга, 3 июня, по 21.00 пятницы, 4 июня, ожидается ухудшение погоды, с усилением западного ветра до 15-20, с порывами до 25 м/с.