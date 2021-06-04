Талалаев поделился проблемами "Ахмата" после санкций

Главный тренер грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев рассказал о проблемах в клубе после введения санкций Минфином США.

"К нам сразу приехал президент клуба Магомед Даудов и сказал: за деньги не переживайте, мы все решим", - приводит слова Талалаева Sports.ru.

Тренер грозненцев отметил, что санкции сказались на покупке спортивной экипировки у зарубежных компаний.

"Не можем пользоваться WyScout, остался только InStat. Не можем пользоваться Huddle. У нас к ней все были подключены, туда каждый игрок может зайти и посмотреть свои показатели. Мы каждому давали возможность все отсматривать, а сами следим, как они это делаю", - сказал он.

Талалаев подчеркнул, что из-за санкций клуб до сих пор не рассчитался за словацкого нападающего Ладислава Альмаши.

"За Альмаши мы не можем рассчитаться, словаки говорят: официально переведите деньги. А мы не можем", - добавил тренер.

Напомним, что под санкции попали приближенные главы Чечни Рамзана Кадырова, а также организации, связанные с руководством республики.