В Тырныаузе возобновится добыча вольфрама и молибдена

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил о том, что в республике возобновится добыча вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении.

"Дорожной картой возобновление добычи на Тырныаузском месторождении вальфрамо-молибденовых руд запланировано на 2023 год", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Никаких рисков не достижения той цели на сегодняшний день мы не видим. Работа идет в активной фазе", - добавил он, передает ТАСС.

Коков также отметил, что благодаря реализации проекта будет создано около тысячи новых рабочих мест.