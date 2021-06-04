Главная » Новости

В Тырныаузе возобновится добыча вольфрама и молибдена

В Тырныаузе возобновится добыча вольфрама и молибдена

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил о том, что в республике возобновится добыча вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении.

"Дорожной картой возобновление добычи на Тырныаузском месторождении вальфрамо-молибденовых руд запланировано на 2023 год", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Никаких рисков не достижения той цели на сегодняшний день мы не видим. Работа идет в активной фазе", - добавил он, передает ТАСС.

Коков также отметил, что благодаря реализации проекта будет создано около тысячи новых рабочих мест.

1515 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!