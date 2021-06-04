Послы стран Евросоюза договорились о санкциях против авиакомпаний Беларуси

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции в отношении авиакомпаний Беларуси из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair, произошедшего в Минске 23 мая. Об этом сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Как утверждал верховный представитель Боррель, некоторые санкции возможно ввести быстро по письменной процедуре, необязательно ждать заседания Совета ЕС 21 июня", - напомнил он.

По словам источника, поэтому послы уже сегодня утром одобрили ограничительные меры в отношении белорусских авиакомпаний.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. На борту воздушного судна находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Протасевича обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним также была задержана гражданка России София Сапега. Ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси.