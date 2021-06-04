Греф считает, что инфляция в России в 2021 году не превысит 6%

Глава Сбербанка Герман Греф дал прогноз по инфляции в России.

"У меня нет ощущений, что инфляция пробьет барьер в 6%. ... К концу года, к осени мы получим снижающийся тренд", - заявил он в кулуарах ПМЭФ, пишет РИА Новости.

Глава Сбербанка подчеркнул, что не сомневается в том, что Центробанк справится с временным всплеском инфляции, "и в следующем году мы будем иметь абсолютно контролируемую ситуацию".

По прогнозу ЦБ РФ, темпы инфляции в России по итогам года составят 4,7-5,2%.