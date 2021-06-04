Азербайджанский журналист подорвался на мине в Карабахе

Направленный сегодня в Карабах корреспондент News24.az. Магеррам Ибрагимов подорвался и погиб на мине в Кельбаджарском районе, сообщает информационное агентство. Журналист скончался в возрасте 39 лет, был женат и имел двоих детей.

Согласно другому источнику, в результате взрыва погиб также сотрудник Азербайджанского государственного телевидения.

Несмотря на освобождение Азербайджаном Кельбаджарского района (наравне с шестью другими ранее оккупированными Арменией районами) в соответствии с трехсторонним меморандумом от 9 ноября 2020 года, он остается опасным для передвижения гражданских и военных лиц. За почти тридцать лет оккупации Армения превратила семь районов Азербайджана в необитаемое, заминированное и разрушенное поле.