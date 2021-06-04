В России выявили еще 8 947 случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили почти 9 тыс новых случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 8 947 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 339 (15%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 817, в Петербурге - 834, в Московской области - 766. В Крыму 105 новых случаев заболевания, в Краснодарском крае - 96, в Ставропольском крае - 70, в Дагестане - 54, в Кабардино-Балкарии - 14, в Карачаево-Черкесии - 13, в Ингушетии - 13, в Чечне - 10, в Адыгее - 9, в Северной Осетии - 8.

Суточный прирост составил 0,18%, общее число инфицированных в России достигло 5 108 129 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 8 530 человека, за весь период - 4 720 512 человек.

За сутки умерли 377 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 123 037 человек.