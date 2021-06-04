Обновленный аэропорт Грозного утроит пассажиропоток

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сообщил о том, что после масштабной реконструкции аэропорта в Грозном, пропускная способность воздушной гавани и пассажиропоток увеличится в три раза, что даст возможность региону стать транспортным хабом Юга России.

"Аэропорт в эскизном варианте очень красивый и позволит обслуживать 1,5 млн пассажиров в год, это почти в три раза больше существующей мощности", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Хучиев отметил, что реконструкция аэропорта по госпрограмме начнется в 2021 году, в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации.