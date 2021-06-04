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Казахстан окончательно отказался от вакцины AstraZeneca

Казахстан окончательно отказался от вакцины AstraZeneca

Казахстан прекратил переговоры по поставкам вакцины AstraZeneca, сообщил председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев, пояснив, что к этому привело большое количество негатива вокруг нее

"По AstraZeneca переговоры прекращены, поскольку слишком много негатива вокруг вакцины", - приводит слова Искалиева РИА Новости.

Он отметил, что переговоры с производителем вакцины Pfizer продолжаются, однако компания не предоставляет графики поставки.

По словам Искалиева, переговоры продолжаются также и с другими производителями, но "нет результатов с точки зрения, что нет объема производства, и графиков никто не подтверждает".

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Вестник Кавказа

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