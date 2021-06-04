Мэйвезер задумался о реванше с Макгрегором

Американский боксер Флойд Мэйвезер захотел дать реванш ирландскому бойцу UFC Конору Макгрегору, сообщает BJPenn.com.

Флойд отметил, что согласился бы на такое предложение. Он также отметил, что считает Макгрегора легким соперником.

Спортсмены проводили бой по правилам бокса в 2017 году. Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал Мейвезер.

Стоит добавить, что Мейвезер является непобежденным боксером. В его активе 50 побед в 50 поединках.