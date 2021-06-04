Роспотребнадзор: курорты Черного моря атаковали опасные тигровые комары

Роспотребнадзор предупреждает об опасности комаров, появившихся на курортах Краснодарского края.

Новый вид комаров - тигровые - в последнее время появились на черноморском побережье, эти комары имеют черно-белые полоски на лапках и теле и крайне опасны.

"Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции", - сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева, передает радио Sputnik.

В Крыму встречаются малярийные комары, добавила эксперт. Кроме того, на полуострове очень много москитов, нигде больше на побережье нет такого количества этих насекомых.

Кроме того, нужно помнить, что все комары могут переносить глистов - личинки дирофилярий.

Лучше всего для защиты от комаров использовать инсектицидные и репеллентные средства, а в помещении включать электрофумигаторы.

Ранее сообщалось, что укусы тигровых комаров также вызывают сильную аллергическую реакцию. В прошлом году таких комаров впервые выявили в Турции.