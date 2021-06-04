Казахстан увеличит полеты в Турцию

Число рейсов из Казахстана в Турцию, Узбекистан и Беларусь будет увеличено, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Граждане с 7 июня смогут летать в Анталью восемь раз в неделю. Также будут открыты регулярные рейсы в Узбекистан по маршрутам Алматы – Наманган, Актау – Нукус, Актобе – Нукус, Актобе – Самарканд с частотой по два рейса в неделю.

Помимо этого, будут увеличены регулярные рейсы в Беларусь по маршруту Алматы – Минск.

Отмечается, что полеты будут выполнять компании Air Astana, SCAT, Turkish Airlines, "Узбекские авиалинии" и "Белавиа".