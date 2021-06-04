Три дня забастовки: как Бишкек живет без маршруток

Маршруточники в Бишкеке не выходят на линии со 2 июня, они требуют повысить тарифы на проезд.

Отметим, что проект повышения тарифов в маршрутках до 15 сомов внесен в Бишкекский городской кенеш, месяц он будет висеть на сайте для общественного обсуждения.

Отсутствие маршруток в городе решают власти. В Бишкеке на время забастовки водителей микроавтобусов запущены специальные бесплатные автобусы. Муниципальный общественный транспорт работает в усиленном режиме.

Бесплатные автобусы от МВД и Минобороны Киргизии появились на маршруте №100, футбольный клуб "Алга" и "Оптима банк" предоставили транспорт для развоза пассажиров по маршруту №214, маршрут №211 спас один житель столицы, предоставив автобус. По маршруту №240 временно курсируют два автобуса от Западного автовокзала и два автобуса рынка "Мадина".