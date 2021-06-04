В Северной Осетии открыт купальный сезон

В Северной Осетии купальный сезон официально открыт. Соответствующие разрешительные заключения от МЧС РФ по республике получили пока только два объекта – Водная станция и открытый бассейн на набережной Терека во Владикавказе.

"Объекты соответствуют всем нормам безопасности… купаться на них официально разрешено", - сообщил заместитель руководителя территориального органа МЧС РФ по республике Зураб Габатаев.

В то же время он предостерег от купания в горных реках. "Вода в них очень холодна, в верховьях температура колеблется от +4 до +7, не прогреваясь даже на мелких местах. Скорость течения достигает 10м/сек. При такой скорости течения горный поток может сбить человека даже при глубине по колено. Дно горных рек обычно усеяно камнями, частично подвижными. Кроме того, на наших реках немало водоворотов", - рассказал он.