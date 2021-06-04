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Путину представят зарубежных коллег по производству "Спутника V"

Путину представят зарубежных коллег по производству &quot;Спутника V&quot;

Российский фонд прямых инвестиций представит президенту России Владимиру Путину иностранных партнеров по производству противокоронавирусного препарата "Спутник V", заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Сегодня будет очень важное событие с президентом Путиным, на котором мы покажем партнеров по производству вакцины. Это более 20 производителей из 14 стран, которые либо уже производят вакцину, либо будут производить. Они из таких стран, как Индия, Корея, Бразилия, Аргентина, Китай, Сербия, фактически по всему миру", - приводит слова Дмитриева ТАСС.

Глава фонда также отметил, что производством вакцины от COVID-19 интересуются Венгрия, Вьетнам и другие страны.

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