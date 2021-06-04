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Нацбанк Казахстана вводит бессрочный период обмена банкнот

Нацбанк Казахстана вводит бессрочный период обмена банкнот

Национальный банк Казахстана решил ввести бессрочный период обмена банкнот, выпущенных с 2006 года.

По словам директор департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарта Кажмуратова, решение принято "на основании многочисленных обращений населения, а также с учетом международного опыта", пишет Sputnik Казахстан.

В Казахстане банкноты старого и нового образца одновременно остаются в обращении в течение 12 месяцев. Затем банкноты можно будет в любое время поменять на новые в филиалах Нацбанка, в отделениях банков второго уровня (БВУ) и офисах АО "Казпочта".

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