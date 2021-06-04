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Иран произвел пробные партии российского "Спутника V"

Иран произвел пробные партии российского &quot;Спутника V&quot;

В Иране произведены пробные партии противокоронавирусного препарата "Спутник V", заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что Иран станет одной из ключевых производителей российской вакцины.

"Мы работаем с двумя крупнейшими иранскими фармкомпаниями, и они уже произвели пробные партии вакцины. И мы видим, что Иран не только закупил много нашей вакцины, но будет одним из ключевых ее производителей", - приводит слова Дмитриева "Интерфакс".

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Вестник Кавказа

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