Сенаторы США встретились с председателем парламента Грузии

Состоялась встреча председателя парламента Грузии Кахи Кучава и американских сенаторов, демократа Джина Шахина и республиканца Роберта Портмана. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

В ходе беседы стороны обратили внимание на стратегическое партнерство между Грузией и США, и достижения, которые существуют во всех по всем направлениям партнерства, а также дальнейшее углубление сотрудничества.



Каха Кучава рассказал о текущих политических процессах в Грузии и выслушал мнение сенаторов по данной теме. Была подчеркнута важность многопартийного парламента. Основное внимание собеседники уделили избирательной и судебной реформе, а также законопроекту "Об амнистии".



Кроме того, было сказано, что европейская и евроатлантическая интеграция Грузии является основным приоритетом внешней политики и политики безопасности страны.



Помимо этого, собеседники коснулись инвестиционной среды в стране и важности американских инвестиций.