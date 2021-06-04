Сенаторы США встретились с председателем парламента Грузии
Состоялась встреча председателя парламента Грузии Кахи Кучава и американских сенаторов, демократа Джина Шахина и республиканца Роберта Портмана. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
В ходе беседы стороны обратили внимание на стратегическое партнерство между Грузией и США, и достижения, которые существуют во всех по всем направлениям партнерства, а также дальнейшее углубление сотрудничества.
Каха Кучава рассказал о текущих политических процессах в Грузии и выслушал мнение сенаторов по данной теме. Была подчеркнута важность многопартийного парламента. Основное внимание собеседники уделили избирательной и судебной реформе, а также законопроекту "Об амнистии".
Кроме того, было сказано, что европейская и евроатлантическая интеграция Грузии является основным приоритетом внешней политики и политики безопасности страны.
Помимо этого, собеседники коснулись инвестиционной среды в стране и важности американских инвестиций.
Вестник Кавказа
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