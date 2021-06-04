Кабмин Киргизии: Таджикистан снова обострил конфликт на границе

В пятницу пограничная служба Киргизии сообщает о напряженной обстановке на границе с Таджикистаном. Ночью военные соседнего государства установили на неописанном участке границы в Ошской области контейнер и начали стягивать в район контингент.

"При этом с таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике", - отметили в Погранслужбе республики, пишет Sputnik Киргизия.

Контейнер остается на месте, таджикские военные отошли от него на 600 метров.

"С кыргызской стороны принимаются меры по урегулированию обстановки на уровне пограничных представителей, однако пограничные представители Таджикистана не отвечают на телефонные звонки", - добавили киргизские пограничники.

На место выехали глава ГКНБ, председатель правительственной комиссии по вопросам границ Камчыбек Ташиев, спецпредставитель кабинета министров по приграничным вопросам Назирбек Борубаев и директор Государственного агентства по земельным ресурсам Киргизии Абдулат Мырзаев.

В кабмине Киргизии заявили, что минувшей ночью военнослужащие Таджикистана нарушили все договоренности, проникнув вглубь территории республики на 1 тыс метров и установив там контейнер.

"Таджикская сторона, нарушив ранее достигнутые договоренности, накалила обстановку и обострила ситуацию на кыргызско-таджикской госгранице, что не соответствует добрососедским и дружеским отношениям", - считают в кабмине Киргизии.

Обстановка на данном участке остается напряженной, пограничники перешли на усиленный вариант службы.

Напомним, в конце апреля конфликт на границе привел к десятках жертв и сотням раненых с обеих сторон.