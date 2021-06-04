Трагедия в Кутаиси: рабочего насмерть задавил кран

Рабочий кутаисского металлургического завода погиб в результате падения крана.

Очевидцы сообщают, что несчастный случай произошел во время выполнения работ. Пострадавший попал под колеса подъемного крана. Он скончался до прибытия врачей.

Уточняется, что мужчина работал на кутаисском металлургическом заводе механиком с 2009 года. В настоящее время на месте работают эксперт-криминалисты, устанавливаются все подробности случившегося, передает Sputnik Грузия.