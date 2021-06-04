СМИ: Партия Пашиняна организует сбор средств на предвыборную кампанию

Партия "Гражданский договор" в субботу проведет мероприятие по сбору средств в рамках предвыборной кампании в Армении, сообщает издание "Грапарак".

Отмечается, что подобный сбор средств партия организовала и перед несостоявшимся референдумом по конституционным изменениям в прошлом году. Тогда было собрано около 200 млн драмов.

По данным издания, такое же мероприятие было организовано в 2017-м и 2018-м годах.

Стоит добавить, что в самой партии не слышали о предстоящем сборе. "Если будет организован сбор, то мы объявим", - заявил пресс-секретарь "Гражданского договора" Ваагн Алексанян.