Песков: встреча Путина и Байдена очень важна

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена очень важна, выразил уверенность пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что завышенные ожидания неверны.

"Встреча эта очень и очень важная. Действительно, скажем так, впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно", - сказал представитель официальной Москвы в эфире Первого канала.

Наопмним, что встреча лидеров пройдет 16 июня в Женеве.