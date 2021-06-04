Глава РФПИ: критических замечаний по "Спутнику V" от ЕМА нет

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) продолжает исследование российский вакцины от коронавируса "Спутник V", пока никаких проблем не выявлено, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на брифинге в рамках ПМЭФ.

По его словам, работа ведется очень профессионально, можно ожидать, что решение не будет политизировано.

"Мы хотели бы отделить работу технической части EMA, которая пока не выявила существенных критических замечаний, и ряд политических высказываний, которые мы видим в рамках дезинформационной кампании, которая ведется против "Спутника V", - подчеркнул Дмитриев.

Он добавил, что время регистрации "Спутника V" в ЕС зависит от EMA. "Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части. Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован", - отметил он.

Экспертиза российской вакцины в ЕС началась 4 марта. Ранее сообщалось, что она может завершиться в июне.