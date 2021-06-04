Завод в Тегеране возобновил работу после пожара

Тегеранский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство после крупного пожара, который произошел 2 июня. Об этом заявил исполнительный директор НПЗ Хамид Арманфар.

"Учитывая то, что пожар полностью потушен, Тегеранский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство", - приводит слова директора агентство IRNA.

Арманфар также отметил, что в настоящее время производство на заводе осуществляется без проблем.

Напомним, что в среду, 2 июня, на Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе загорелся резервуар с топливом вместимостью 20 тыс баррелей. В четверг замминистра нефти Ирана Алиреза Садег Абади сообщил, что пожар полностью потушен. При этом НПЗ временно прекратил производство на время устранения проблем.