В результате взрыва нефтерезервуара в Крыму погиб один человек

Следственный комитет выясняет причины гибели человека во время работ на предприятии по производству нефтепродуктов в Щелкино, сообщила представитель ведомства в Крыму Ольга Постнова.

"Предварительно установлено, что во время сварочных работ пустой цистерны, где ранее хранились нефтепродукты, произошел хлопок, в результате которого один из рабочих получил травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Глава СУ СКР по республике Крым Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ ("нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").