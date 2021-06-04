"Черная плесень" добралась до Мексики

В Мексике выявили первый случай мукормикоза ("черная плесень"), пишет РИА Новости.

Заболевания выявили у 34-летнего мужчины с диабетом, переболевшего коронавирусом. Он вышел на работу после болезни в последних числах мая, но его состояние ухудшилось. Мужчина перестал есть, через три дня его доставили в больницу с параличом лицевого нерва, вскоре он уже не смог говорить.

По словам врачей, "черная плесень" поразила мозг пациента, есть вероятность, что он не выживет. Чтобы остановить распространение грибка медики удалят мужчине пораженный мукормикозом левый глаз.

Смертельный случаи мукормикоза уже выявлены в Индии и Ираке. В Египте жизнь пациентов удалось спасти.