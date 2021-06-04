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Минтруд может сделать 31 декабря выходным

Минтруд может сделать 31 декабря выходным

Министерство труда и социальной защиты России рассматривает возможность сделать 31 декабря постоянным выходным, заявил глава ведомства Антон Котяков на международном экономическом форуме в Петербурге.

"Мы обязательно посмотрим, это нам еще нужно рассмотреть", - приводит слова Котякова "Интерфакс".

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин выступил в поддержку главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова сделать последний день года выходным по всей стране.

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