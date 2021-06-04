Один из древнейших христианских храмов России закрыт в Ингушетии

Расположенный в горах Ингушетии один из древнейших в России христианских храмов Тхаба-Ерды был закрыт для посетителей. Решение об этом было принято после полученных постройкой повреждений после произошедшего в Грузии землетрясения.

Глава управления культурного наследия правительства региона Магомед Дзарахов сообщил о том, что согласно поступившей информации от МЧС России по республике, 24 мая на территории Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5. "На следующий день после землетрясения на фасаде храма были зафиксированы повреждения от колебаний", - сообщил он, отметив, что памятник закрыт для уточнения последствий случившегося. Объект находится под особой охраной.

Тхаба-Ерды – один из древнейших российских христианских храмов – датой его основания принято считать VIII век – входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения.