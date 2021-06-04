Научный институт имени старшего сына Чингисхана откроется в Казахстане

В Казахстане будет создан научный институт изучения улуса Джучи, постановило Минобразования и науки республики. В документе говорится о том, что научный институт будет создан в соответствии поручением президента Казахстана от 18 августа 2020 года.

Научными сотрудниками института будет проведено комплексное изучение ключевых проблем политической, этнокультурной, социальной и военной истории Казахстана периода Средневековья и нового времени включительно.

По словам главы республики Касым-Жомарта Токаева, очень важно привлечь внимание всего мира к этой исторической личности и превратить его мавзолей в объект культурного туризма, напоминает Sputnik Казахстан.