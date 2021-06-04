Участники испытаний "Спутника V" получат данные исследования в Москве

Участникам испытаний "Спутника V" могут открыть данные исследования, сообщили в мэрии Москвы, уточнив, что это произойдет к середине июля.

"К середине июля мы планируем "расслепить" 99% добровольцев. В августе оставшиеся участники узнают, получили ли они вакцину или плацебо", - сказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Также она отметила, что все, кому в рамках исследования была сделана прививка от коронавирусной инфекции, могут получить соответствующие сертификаты, а получившие плацебо при желании смогут записаться на вакцинацию.