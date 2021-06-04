Названо число жителей Ставрополья, победивших коронавирус

В Ставропольском крае еще 106 человек победили коронавирус нового типа. Таким образом, общее число выздоровевших достигло почти 52,2 тыс пациентов.

"Врачи борются за жизнь каждого пациента. Но, к сожалению, за минувший день произошло и несколько летальных исходов. Глубокие соболезнования родным и близким скончавшимся пациентов", - написал глава региона Владимир Владимиров у себя в Instagram.

Владимиров также отметил, что за весь период на коронавирус в Ставропольском крае протестировано уже более 1 миллиона 876 тысяч человек.

Он подчеркнул, что противостоять распространению COVID-19 помогает вакцинация и соблюдение мер профилактики.