Более 15 тыс домов будут бесплатно подключены к газу в Северной Осетии

В пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии сообщили о том, что в республике в ближайшее время более 15 тыс домов будут бесплатно газифицированы.

Отмечается, что этот процесс будет максимально прозрачным для исключения возможности злоупотреблений.

Так, будет разработан минимальный набор услуг для установки оборудования на участке и в доме, поясняет ТАСС.

Напомним, что бесплатное подключение к газу должно быть завершено до 2023 года на территориях, где это технически возможно.