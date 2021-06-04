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Поезд насмерть сбил девять человек в Китае

Поезд насмерть сбил девять человек в Китае

Пассажирский поезд, следовавший из административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая – города Урумчи – в Ханчжоу на полной скорости сбил группу железнодорожных работников. Жертвами трагедии стали девять человек.

Уточняется, что инцидент произошел на 401 км дороги на территории уезда Цзиньчан в провинции Ганьсу.

В настоящее время правоохранителя выясняют причины и обстоятельства произошедшего, спасательные работы продолжаются, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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