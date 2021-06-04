В Кабардино-Балкарии пройдет догазификация домов

В Кабардино-Балкарии начнут в ноябре состоится догазификация домов, соответствующее решение было принято по итогам встречи главы республики Казбека Кокова с гендиректором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым.

"Обсуждены планы по реализации в Кабардино-Балкарии закона о бесплатной газификации, который в соответствии с посланием президента РФ Владимира Путина был принят в минувший вторник Госдумой",- говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что в программу финансирования газификации включены более пяти тысяч домовладений в районах жилой застройки, догазификацию планируют начать уже в ноябре 2021 года, передает ТАСС.