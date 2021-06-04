Два человека погибли в горящем авто в на дороге в Алматы

В Алматинской области на автодороге Алматы - Хоргос вспыхнул легковой автомобиль, жертвами ЧП стали две женщины.

В пресс-службе ДЧС Алматинской области уточнили, что возгорание произошло на 82-м км трассы Алматы - Хоргос в Енбекшиказахском районе, на место выезжали четыре сотрудника и одна единица техники. "Расстояние от ближайшей пожарной части составило 45 километров. В салоне автомобиля обнаружены обгоревшие тела двух пассажиров. Причина возгорания устанавливается", - приводит слова представителя экстренного ведомства Sputnik Казахстава.

В настоящее время все обстоятельства трагедии устанавливаются.