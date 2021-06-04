Россиянам рассказали о протяженности Новогодних каникул в 2022 году

Жителей России ждут десятидневные новогодние каникулы в 2022 году, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

"На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе", - сказал он, отметив, что с учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно также будет нерабочим, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил также, что выходные в майские праздники также будут длинными, так как на оба праздника в мае приходится по четыре выходных дня.