В Баку стартует Гран-при Азербайджана Формулы-1

Сегодня в Баку начинается Гран-при Азербайджана Формулы-1, Гран-при продлится до шестого июня.

Первый день гонок стартует со свободных заездов F2, затем пройдут свободные заезды F1, во второй половине дня пройдут порядковый заезд F2 и второй свободный заезд F1.

Во второй день соревнований состоится спринтерский заезд F2, затем - третий свободный заезд F1, а также порядковый тур F1 и спринтерское соревнование F2.

Шестого июня состоятся соревнования FIA Формулы-2, после чего пройдет презентация пилотов, а во второй половине дня начнется основное соревнование F1, в ходе которого с 16:00 до 18:00 определится победитель Гран-при Азербайджана Формулы-1.